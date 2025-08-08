Seguridad
Esto se sabe de la detención de José Serrano, exministro del Interior, en Estados Unidos

José Serrano, exministro del correísmo, tenía documentos regulares para vivir y tener negocios en Estados Unidos. Podría tener libertad bajo fianza.

   
José Serrano ya casi cumple 24 horas detenido y lo que ha trascendido es que una infracción de tránsito lo ha puesto bajo custodia y control de agentes del Servicio de Migración (ICE).

Este tema, para Carlos Manosalvas, su abogado en Ecuador, resulta sensible, delicado y reservado por lo que prefiere no pronunciarse en cámaras.

Serrano tenía documentos regulares para vivir y tener negocios en Estados Unidos. Hasta el momento ni el Gobierno de Ecuador ni el de Estados Unidos se han pronunciado sobre las condiciones en las que Norteamérica acogió al exministro.

Según Douglas Farha, de la agencia Isi Consulting, empresa consultora que trabajaba con el Gobierno de Estados Unidos en temas de seguridad, migración y crimen organizado en Estados Unidos se sabía que Serrano tenía ciertos acuerdos con el gobierno de EE.UU., por lo que también allá sorprende la detención:

"De otra manera, muy díficil que alguien tan vinculado al correísmo esté tan tranquilo como estuvo Serrano. Muy difícil que, en gobierno demócrata o republicano, uno, con los antecedentes que tiene Serrano, llegue tranquilo a los Estados Unidos", exclamó.

A Farah le llama la atención que por un tema de tránsito haya sido conducido a una cárcel de mediana seguridad. No descarta que haya saltado algún tipo de alerta a las entidades estadounidenses.

"Llevar a alguien a Krome Detention Center de Miami basado en una violación de tránsito no es normal. Es probable que algo salió en el sistema indicando que tenía un problema o un cuestionamiento legal", expresó.

Y los escenarios que le esperan al exministro Serrano son su posible libertad bajo fianza, o una complicación migratorias dependiendo de la información que manejen las entidades del Gobierno de Estados Unidos.

En Ecuador, su abogado dice que las investigaciones previas que tiene su defendido no cuentan con ningún tipo de medida cautelar, ni solicitud de extradición.

