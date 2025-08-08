Esto se sabe de la detención de José Serrano, exministro del Interior, en Estados Unidos

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/exministro-correismo-jose-serrano-detenido-eeuu-GI9903910 target=_blank>José Serrano</a> ya casi cumple 24 horas detenido</b> y lo que ha trascendido es que<b> una infracción de tránsito lo ha puesto bajo custodia y control de agentes del Servicio de Migración (ICE)</b>. Este tema, para<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/jose-serrano-detenido-estados-unidos-FL9904304 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/jose-serrano-uno-de-los-pocos-lideres-de-la-revolucion-ciudadana-sin-un-proceso-penal-abierto-AG9910222 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>