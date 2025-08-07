El exministro del correísmo, José Serrano, está bajo custodia de Inmigración de EE. UU.

El exministro del Interior y exasambleísta de la Revolución Ciudadana, José Serrano, fue detenido en Estados Unidos, este jueves 7 de agosto de 2025. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo tiene bajo custodia y en proceso de deportación.

En los registros del servicio de Inmigración consta su nombre y estatus: bajo custodia en el centro de detención de Krome North, en Florida. Las autoridades estadounidenses deben evaluar su situación y decidir si será deportado.

En Ecuador, Serrano tiene investigaciones previas, la más reciente por la autoría intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia. Su último destino conocido fue Venezuela.

Serrano Salgado fue una de las figuras clave en los 10 años (2007-2017) que Rafael Correa fue presidente de la República. Fue ministro de Justicia e Interior. Asimismo, ocupó los cargos de subsecretario de Minas del Ministerio de Minas y Petróleos, entre septiembre de 2007 y agosto de 2009. Luego se desempeñó, desde noviembre de 2009 hasta abril de 2010, como secretario de la Gestión de Transparencia.

Cuando inició el periodo de Lenín Moreno como Primer Mandatario (2017-2021), Serrano fue legislador y lo nombraron presidente de la Asamblea Nacional. En 2020, lo designaron miembro de la Comisión de Fiscalización.

En los últimos años, Serrano hizo varias denuncias en diferentes entrevistas a medios digitales y estas tenían que ver con miembros de la Policía Nacional.

Le puede interesar: Crisis en la Revolución Ciudadana: sus principales figuras afrontan diversos juicios e investigaciones