El exministro del correísmo, José Serrano, está bajo custodia de Inmigración de EE. UU.

El exministro del Interior y exasambleísta de la Revolución Ciudadana, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jose-serrano target=_blank>José Serrano</a></b>, fue detenido en Estados Unidos, este jueves 7 de agosto de 2025. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de<b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/crisis-revolucion-ciudadana-principales-figuras-juicios-investigaciones-penales-EC9422633 target=_blank></a></b>