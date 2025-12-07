Seguridad
Esmeraldas: Restos humanos son encontrados en una fosa

Alrededor de 80 restos óseos fueron hallados al interior de una fosa en el sector Bendición de Dios, en Esmeraldas

   
La Jefatura Subzonal de Criminalística de Esmeraldas informó sobre el hallazgo de una fosa que contenía varias osamentas en el sector Bendición de Dios, cantón Esmeraldas. El hecho se registró el 6 de diciembre de 2025, tras una notificación al ECU 911.

Los agentes constataron en el lugar que la fosa estaba abierta y contenía aproximadamente 80 huesos, los cuales fueron examinados y se determinó que se trataban de restos humanos.

Según la información policial, no se encontraron indicios que permitan determinar cómo llegaron los restos óseos al lugar. Tampoco se registraron personas detenidas en relación con este hecho.

