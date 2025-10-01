El Oro: un arfefacto explosivo estalló en la casa de la exesposa del fiscal provincial

La madrugada de este miércoles 1 de octubre de 2025 se reportó la explosión de un artefacto en una casa ubicada en las calles 10 de Agosto y Sucre, en la zona comercial de Machala, la capital de la sureña provincia de El Oro, informó la Policía Nacional. El ataque se dio en la casa de la exesposa del fiscal provincial de El Oro.

Ocurrió aproximadamente a la 01:25. Tras la explosión, la casa terminó con ventanales rotos y afectaciones en el cerramiento. El fuerte ruido conmocionó a los moradores del barrio, quienes se despertaron asustados al sentir un fuerte estruendo.

Los efectivos de la Policía Nacional se acercaron al sitio para levantar evidencias. Al dialogar con la propietaria del inmueble, ella dijo que no ha tenido ningun tipo de amenaza o extorsión. Solamente indicó que era la esposa del fiscal provincial.

En el lugar se tomaron fotografías y levantaron evidencias que son parte de la cadena de custodia tras el incidente. No se reportaron heridos ni fallecidos.

Le puede interesar: Un adolescente es sospechoso del asesinato de un padre y su hijo en Guayaquil