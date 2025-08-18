Seguridad
18 ago 2025 , 20:15

El Ejército despliega 1 750 soldados en nueve provincias

Son uniformados recién graduados y de unidades de élite.

   
El Ejército redistribuyó este lunes 18 de agosto a 1 750 soldados recién graduados y unidades de élite para reforzar operaciones militares en zonas de conflicto y de alta incidencia de grupos armados organizados.

Los despliegues se realizaron en nueve provincias: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro (Costa); Carchi y Loja (Sierra); y Sucumbíos y Orellana (Oriente). 250 soldados fueron trasladados por aire desde Latacunga a Guayaquil, Manta y Santa Rosa, mientras que los 1 500 restantes se movilizaron por vía terrestre hacia los recintos más alejados.

El Ejército informó que este movimiento busca intensificar las operaciones de seguridad interna contra el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas, municiones y explosivos, con el objetivo de enfrentar directamente a los grupos armados y reducir los índices de inseguridad.

Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en los primeros seis meses de este año se registraron 4 619 homicidios, la cifra más alta de la historia y un incremento del 47 % respecto al mismo período de 2024.

