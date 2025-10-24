Ecuatoriano sobreviviente del ataque de EE. UU. fue condenado por narcotráfico en 2020, revela NTN 24

El ecuatoriano que sobrevivió a un ataque de la fuerza militar estadounidense mientras viajaba en un <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/trump-ecuatoriano-colombiano-fentanilo-caribe-BK10296465 target=_blank>narcosubmarino</a></b> por el <b>Caribe </b>es un <b>exconvicto</b> que ya había sido <b>sentenciado en 2020 por narcotráfic</b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/ecuatoriano-sobrevivio-ataque-eeuu-narco-submarino-quedo-libertad-DC10304645 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/colombiano-y-ecuatoriano-sobrevivieron-ataque-ee-uu-submarino-caribe-CC10301102 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>