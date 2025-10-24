Ecuatoriano sobreviviente del ataque de EE. UU. fue condenado por narcotráfico en 2020, revela NTN 24

El ecuatoriano que sobrevivió a un ataque de la fuerza militar estadounidense mientras viajaba en un narcosubmarino por el Caribe es un exconvicto que ya había sido sentenciado en 2020 por narcotráfico en Estados Unidos, de acuerdo con una investigación del medio colombiano NTN 24.

Andrés Fernando Tufiño Chila, que fue deportado de Norteamérica la semana pasada, actualmente se encuentra en libertad, ya que la Fiscalía de Ecuador no había receptado denuncias contra él ni tenía registros de ningún proceso penal. El organismo señaló que no lo podía procesar penalmente.

Este viernes 24 de octubre, se reveló que Tufiño había sido condenado en 2020, en una corte del estado de California, a cinco años de prisión. El hombre aceptó la culpa de haber conspirado para distribuir cocaína a bordo de una embarcación

Según NTN 24, el sujeto cumplió su sentencia y este 2025 fue deportado a Ecuador.

El jueves 16 de octubre, militares estadounidenses bombardearon un submarino en el Caribe. El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció que existían dos sobrevivientes, uno colombiano y uno ecuatoriano. El mandatario apuntó que la embarcación atacada "estaba cargada principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales". Otros dos hombres que iban en el submarino murieron.

Después de ser capturado, Tufiño fue enviado a Ecuador. Arribó al país alrededor de las 11:00 del sábado 18 de octubre.

En el sistema de la Función Judicial ecuatoriana no consta que el hombre haya enfrentado procesos judiciales.

El Ejército de Estados Unidos asegura que ha hundido nueve embarcaciones y 37 vidas en aguas del Caribe y del Pacífico, en una nueva etapa de su guerra contra las drogas.

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la Administración de Donald Trump escaló su ofensiva contra carteles latinoamericanos que considera terroristas y a quienes ha declarado un "conflicto armado directo" que justifica sus acciones militares en aguas internacionales.

El aumento de tensiones empezó en agosto con el despliegue de buques del Ejército estadounidense en el Caribe y con Venezuela en el punto de mira, pero ya se ha extendido a aguas del Pacífico involucrando a Colombia.

Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia, ambos acusados por Trump de narcotraficantes, han denunciado los ataques a las lanchas como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Decenas de ONG, como Amnistía Internacional, también han cuestionado las acciones de Estados Unidos por infringir el derecho internacional.