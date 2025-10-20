El ecuatoriano que sobrevivió al ataque de EE.UU. a un narco submarino quedó en libertad

El ecuatoriano sobreviviente al ataque militar de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/eeuu-inicia-demolicion-parcial-casa-blanca-construir-salon-baile-promovido-trump-CC10304035 target=_blank>Estados Unidos</a> el pasado jueves a un submarino que presuntamente<b> transportaba fentanilo en el mar Caribe</b> quedó en libertad tras su llegada al país,<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/eeuu-inicia-demolicion-parcial-casa-blanca-construir-salon-baile-promovido-trump-CC10304035 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/eeuu-comienza-implementar-nuevo-examen-ciudadania-mas-largo-riguroso-JC10303921 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b>