EE. UU.: Inicia demolición parcial de la Casa Blanca para construir salón de baile promovido por Trump

Este lunes comenzaron las labores de demolición en una parte del ala este de la Casa Blanca, como parte de un polémico proyecto impulsado por el expresidente Donald Trump, la construcción de un amplio salón de baile con capacidad para cerca de mil personas.

LEA: Nuevo examen de ciudadanía en EE. UU.: más preguntas y mayor dificultad

Las obras iniciales incluyen la remoción de la fachada del ala este, una zona históricamente utilizada para oficinas del personal y la Primera Dama, así como la entrada principal para visitantes en eventos oficiales. Imágenes captadas esta mañana mostraron maquinaria pesada retirando elementos estructurales, lo que generó reacciones encontradas en el ámbito político y social.

El proyecto contempla la edificación de un salón de más de 90 mil pies cuadrados, aproximadamente 8.300 m², lo que lo convertiría en uno de los espacios de eventos más grandes dentro de un edificio gubernamental en la capital estadounidense. De acuerdo con declaraciones oficiales, la iniciativa será financiada íntegramente con fondos privados, provenientes del propio Trump y de donantes, sin recurrir al presupuesto federal.

“La Casa Blanca merece un espacio digno para grandes recepciones. Esto es parte de modernizar la tradición americana”, habría señalado Trump en declaraciones anteriores. Sin embargo, críticos han calificado la obra como un intento de marcar territorio y alterar de forma innecesaria uno de los símbolos más importantes de la democracia estadounidense.

El proyecto aún requiere aprobación final por parte de la Comisión de Planificación de la Capital Nacional (NCPC, por sus siglas en inglés), que supervisa construcciones federales en el distrito. No obstante, voceros del organismo confirmaron que las etapas actuales como la demolición y preparación del terreno no necesitan aún esa validación.

LEA: Trump advierte a Hamás que serán erradicados si rompen alto el fuego con Israel en Gaza

El ala este, construida en 1942 durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt, nunca había sido modificada estructuralmente desde su creación. Esta intervención representa, además, la renovación más significativa en la Casa Blanca desde las reformas impulsadas por Harry S. Truman entre 1948 y 1952.

Aún no se ha anunciado una fecha exacta de finalización, pero se estima que las obras podrían extenderse al menos durante los próximos 18 meses.