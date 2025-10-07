Dos reos más de la Penitenciaría del Litoral fallecieron

Otros dos reos de la Penitenciaría del Litoral fallecieron. Uno de ellos, de apenas 18 años, fue trasladado hasta el hospital del Guasmo Sur de Guayaquil por problemas respiratorios, donde murió horas después.

Así lo conoció Ecuavisa.com. En informes de la Policía Nacional, se detalla que los decesos ocurrieron la tarde del lunes 6 de octubre de 2025.