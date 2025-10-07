Seguridad
07 oct 2025 , 11:40

Dos reos más de la Penitenciaría del Litoral fallecieron

Una de las víctimas fue trasladada a un hospital por problemas respiratorios. No presentaban signos de violencia y se investiga la muerte como tuberculosis.

   
    Dos reos más de la Penitenciaría del Litoral fallecieron el lunes 6 de octubre de 2025. ( Archivo API )
Fuente:
Policía Nacional
user placeholder

Annabell Verdezoto
Otros dos reos de la Penitenciaría del Litoral fallecieron. Uno de ellos, de apenas 18 años, fue trasladado hasta el hospital del Guasmo Sur de Guayaquil por problemas respiratorios, donde murió horas después.

Así lo conoció Ecuavisa.com. En informes de la Policía Nacional, se detalla que los decesos ocurrieron la tarde del lunes 6 de octubre de 2025.

Las víctimas -según el reporte preliminar- no presentaban signos de violencia. Por eso, se investiga la tuberculosis como presunta causa de muerte de los reos.

El otro recluso fallecido no ha sido identificado. Ambos cuerpos fueron trasladados hasta la morgue de Guayaquil.

Las muertes ocurren en medio de constantes denuncias y quejas de organismos de derechos humanos sobre casos de tuberculosis en el centro penitenciario. Hasta agosto de 2025, Ecuavisa.com contabilizó más de 144 reos fallecidos por causas a determinar.

Temas
Crisis Penitenciaria
presos muertos
conflicto armado interno
presos con tuberculosis
Guayaquil
Noticias
