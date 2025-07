Dos jóvenes de 13 años pierden la vida por balas perdidas en Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil

Maikel Mesías Gutiérrez y Dylan Saa Valencia, ambos jóvenes de 13 años, fallecieron después de ser alcanzados por disparos de una balacera cometida en Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil, la tarde del sábado 28 de junio.

El ataque armado fue perpetrado en una cancha de vóley del bloque 6 de ese sector, informó el Comité Permanente de Derechos Humanos, quienes expresaron consternación y alarma por este suceso.

Maikel era integrante del colectivo juvenil Batucada Popular, una iniciativa que lucha por la paz mediante el arte. Su muerte fue lamentada por la Universidad de Las Artes (UA) y la Escuela Politécnica del Litoral (Espol).

"Su muerte no solo enluta a su familia, amigos y compafieros, sino que también hiere profundamente a toda la comunidad de la Universidad de las Artes que trabaja por una sociedad más justa, inclusiva y segura. No podemos aceptar que en nuestro país las niñas, niños y adolescentes deban vivir con miedo o ser víctimas de una violencia que no eligieron", escribió la UA.

De acuerdo a información policial, en el tiroteo perpetrado por una banda criminal fueron asesinados Therry Villamar, de 20 años, y Ricardo Valeriano, de 33 años. Más de 15 indicios balísticos fueron recogidos por la Policía en la escena.

Ecuador experimentó su semestre más violento de la historia, con más de 4 570 muertes violentas en lo que va del 2025. El año con más asesinatos en el país fue en 2023 (8 248 fallecidos) y en sus primeros seis meses, 3 715 personas fueron victimadas.