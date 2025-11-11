En dos años de gobierno, Daniel Noboa ha cambiado tres veces al jefe de la Casa Militar Presidencial

Remezón en el equipo de protección presidencial. La brigada de Fuerzas Especiales del Ejército asumió el control de la seguridad y protección de la Casa Militar Presidencial, del mandatario Daniel Noboa, de la vicepresidenta María José Pinto y sus familiares.

El cambio se concretó este sábado con la designación del nueve jefe de la casa militar, Gustavo Iturralde, en reemplazo de Milton Rodríguez. Las Fuerzas Armadas incluyeron el pase de todo el equipo de protección presidencial.

Hasta el 8 de noviembre, la seguridad estuvo a cargo de un equipo entrenado para custodia, seguridad y protección de personas importantes del estado, bajo responsabilidad del sistema de inteligencia militar.

Ese sistema fue cuestionado por no advertir riesgos a la seguridad del Presidente en zonas de conflicto durante el paro por la eliminación del subsidio al diésel, durante los 31 días de protesta indígena, en un hecho sin precedentes, la caravana presidencial sufrió tres ataques.

El más grave fue este en el Tambo, provincia del Cañar, en el que fueron parcialmente destruidos ocho vehículos y motivó la apertura de una investigación.

Otro ataque fue en Imbabura, cuando el mandatario ingresó a Otavalo con delegados internacionales en un convoy militar con productos, víveres y combustible para las poblaciones desabastecidas.

En dos años de gobierno, el presidente Noboa ha realizado tres cambios de jefe de la Casa Militar Presidencial. Su seguridad se complementa con un equipo privado Israelí que resguarda a Noboa desde antes de asumir el mandato.