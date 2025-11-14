Seguridad
14 nov 2025 , 08:07

Familiares buscan a Doménica Jhoset Quel Vaso, desaparecida en Pusuquí, Quito, el 13 de noviembre

Quienes posean alguna información pueden contactarse al 1800-DELITO (335486).

   
    Imagen de Doménica Jhoset Quel Vaso.( Fiscalía )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Familiares y amigos piden ayuda a la ciudadanía para encontrar a la joven Doménica Jhoset Quel Vaso, quien desapareció el 13 de noviembre en Pusuquí, Quito.

Una forma de contribuir en su búsqueda es compartir el afiche de la Fiscalía.

Quien posea información o algún dato sobre su paradero puede contactarse al 1800-DELITO (335486).

LEA: Una familia que viajó irregularmente a EE. UU. en 2024 sigue desaparecida; en Ecuador piden ayuda para encontrarlos

Afiche de búsqueda.
Afiche de búsqueda. ( Fiscalía )

La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) se ha abanderado de la causa en el país y resalta que para denunciar una desaparición no se necesitan que pasen más de 24 horas.

"Puede reportar la noticia de la persona desaparecida de forma inmediata", dice la entidad y recomienda "tener presente y recordar las actividades planificadas por la persona desaparecida en el momento que se detectó su ausencia".

LEA: La Policía localiza con vida a los técnicos de Comunica EP reportados como desaparecidos en Los Ríos

