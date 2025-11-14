Familiares buscan a Doménica Jhoset Quel Vaso, desaparecida en Pusuquí, Quito, el 13 de noviembre

Familiares y amigos piden ayuda a la ciudadanía para encontrar a la joven Doménica Jhoset Quel Vaso, quien desapareció el 13 de noviembre en Pusuquí, Quito.

Una forma de contribuir en su búsqueda es compartir el afiche de la Fiscalía.

Quien posea información o algún dato sobre su paradero puede contactarse al 1800-DELITO (335486).

