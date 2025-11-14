Familiares buscan a Doménica Jhoset Quel Vaso, desaparecida en Pusuquí, Quito, el 13 de noviembre

Familiares y amigos piden ayuda a la ciudadanía para encontrar a la joven <b>Doménica Jhoset Quel Vaso</b>, quien <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/desaparecidos target=_blank>desapareció</a> el 13 de noviembre en Pusuquí, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito target=_blank>Quito</a>. Una forma de contribuir en su búsqueda es<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/familia-viajo-irregularmente-eeuu-desaparecida-familiares-piden-ayuda-encontrarlos-GK10381465 target=_blank></a>