Dos hombres de 60 y 31 años fueron asesinados en el suburbio de Guayaquil

Dos personas fueron acribilladas la tarde del jueves 14 de agosto, en el suburbio de Guayaquil.

El hecho ocurrió en las calles la 16 y Oriente mientras las víctimas estaban libando junto a dos personas más en los exteriores de una vivienda, según detalló el coronel Andrés Medina, subcomandante del distrito Portete.

"De un vehículo tipo automóvil se baja un ciudadano y procede a disparar a cuatro personas. Los cadáveres se encuentran con impactos de proyectil de tipo nueve milímetros en su cuerpo y en su cabeza", indicó.

Según información preliminar, una de las víctimas intentó huir, pues su cuerpo terminó a metros de la vivienda donde quedó el cadáver del otro hombre.

El coronel Medina detalló que tras la alerta del ECU-911, unidades policiales arribaron al sitio y levantaron 30 restos de bala.

"Una persona tiene 60 años de edad y se dedicaba al negocio del arreglo de vehículos y pintada, y la otra persona tiene 31 años de edad y se dedicaba al negocio del comercio de ropa y de mariscos", comentó.

El uniformado expresó que uno de los hombres acribillados registraba dos antecedentes penales por robo.

Mientras personal de Criminalística investigaba los hechos y realizaba el levantamiento del cuerpo, moradores y curiosos se acercaron a la escena para ver si conocían a las víctimas.

La Policía Nacional informó que ejecutaron operativos en el sector para dar con los responsbales del crimen, pero hasta el cierre de esta nota, no hubo detenidos.