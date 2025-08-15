Dos hombres de 60 y 31 años fueron asesinados en el suburbio de Guayaquil

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/doble-asesinato-mapasingue-carro-guayaquil-BA9839355 target=_blank>Dos personas fueron acribilladas</a></b> la tarde del jueves 14 de agosto, en el suburbio de Guayaquil. <b>El hecho ocurrió en las calles la 16 y Oriente mientras las víctimas estaban libando junto a dos personas</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/alquileres-urbanizaciones-daule-samborondon-guayaquil-CK9936400 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/alias-romario-cabecilla-sao-box-asesinado-DH9933353 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b>