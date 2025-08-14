Alias Romario, cabecilla de la banda Sao Box, fue asesinado en Machala

José Javier Vera Flores, alias Romario, uno de los cabecillas del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/reos-hallados-muertos-carcel-machala-CB9726040 target=_blank>grupo terrorista Sao Box</a></b>, f<b>ue asesinado dentro de una urbanización de Machala</b>, la noche del miércoles 13 de agosto. El hombre con <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/guayas-manabi-los-rios-masacres-2025-YE9868537 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/masacres-ecuador-pocos-responsables-procesados-FJ9856733 target=_blank></a></b> <b></b>