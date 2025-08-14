Seguridad
14 ago 2025 , 11:34

Alias Romario, cabecilla de la banda Sao Box, fue asesinado en Machala

El autor de este asesinato fue detenido, anunció John Reimberg, ministro del Interior. Él había sido detenido en abril pasado, pero estuvo de nuevo en las calles al no recibir prisión preventiva.

   
  • Alias Romario, cabecilla de la banda Sao Box, fue asesinado en Machala
    Imagen de la ciudadela Eloy Alfaro, donde alias Romero fue asesinado la noche del miércoles 13 de agosto.( Enfoquec - Facebook )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

José Javier Vera Flores, alias Romario, uno de los cabecillas del grupo terrorista Sao Box, fue asesinado dentro de una urbanización de Machala, la noche del miércoles 13 de agosto.

El hombre con antecedentes penales con extorsión fue acribillado con un fusil, tras ser perseguido. Su cuerpo quedó en un matorral.

Le puede interesar: Guayas, Manabí y Los Ríos registran mayor número de masacres en 2025

Los sospechosos de participar de este crimen fueron capturados por una patrulla de la Policía Nacional cuando huían de la escena.

Entre los detenido se encuentra Michael Isaac J. R., alias “Yoker”, quien fue descrito como un objetivo de intermedio valor y como el autor del asesinato de alias Romario por John Reimberg, ministro del Interior.

"Es importante acotar que alias Yoker, delincuente que ya ha sido capturado el 16 de abril de 2025 y fue liberado el mismo día con medidas sustitutivas a la prisión preventiva", mencionó en una rueda de prensa.

En redes sociales, Reimberg atribuyó que esta liberación ocurrió porque los jueces de la Corte Constitucional prohibieron en enero que se dicte automáticamente la prisión preventiva a delincuentes reincidentes.

Lea también: Ecuador: seis masacres, 74 muertos y solo cuatro implicados llamados a juicio

Este jueves 14 de agosto, la Policía Nacional llevó a cabo el operativo Apolo 6 en la provincia de El Oro que permitió afectar a células delictivas de Los Lobos y Sao Box.

Culminó con la aprehensión de 13 individuos en flagrancia y la detención de dos personas más con boletas de captura.

Temas
crimen
balacera
asesinato
detenidos
Sao Box
El Oro
Machala
Noticias
Recomendadas