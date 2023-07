"Como evaluación preliminar ante las alertas generadas en la madrugada del 23 de julio, no se registran personas heridas".

Los familiares no le creen al SNAI. "¿Estarían los internos jugando al tiro al blanco?" "o quizá sea una suerte que en la Penitenciaría del Litoral estén (entre los reclusos) los hombres armados con peor puntería del país", porque las detonaciones siguen y siguen, pero no pasa nada, no hay ni heridos, al menos no reportados oficialmente.

"¿Oculta algo el SNAI?". Son las dudas que su comunicación burocrática hacen temer lo peor entre los familiares de los reos, que exigen información clara.

El 14 de abril pasado también hubo enfrentamientos. Primero dijeron que todo estaba bajo control y después se contaron 12 muertos en la Penitenciaría.