Pese a los controles militares y policiales en Durán, las muertes violentas en este cantón vecino de Guayaquil no paran. Entre el jueves y viernes, tres hombres fueron asesinados en diferentes sectores.

En Durán, ciudadanos como Omar Cruz y Delia Aguilera critican que pasadas las seis de la tarde, en plena hora pico, los militares se desplieguen para hacer controles entre la bajada del Puente de la Unidad Nacional y la Avenida Nicolás Lapentti.

Un hombre fue asesinado en Durán casi dos horas después del arribo de cientos de militares

La idea de los militares es controlar vehículos, revisar si sus ocupantes no llevan armas o drogas, pero allí no es un punto de incidencia de la violencia criminal. "Ellos deberían estar haciendo ronda por los barrios más peligrosos, como la 5 de Junio, El Recreo, El Arbolito; allí donde más matanzas hay no se los ve", reclama Cruz.

"Aquí en el puente lo único que hacen es generar un caos tremendo en el tráfico, yo tenía que estar a las 6 de la tarde en la casa y he pasado casi una hora en el tráfico porque los militares se ponen a hacer controles aquí; de noche en mi barrio es peligroso, ya nadie sale", comenta Delia.