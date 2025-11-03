Seguridad
03 nov 2025 , 07:55

En Día de los Difuntos, un hombre fue asesinado en un cementerio de El Oro

Un hombre de 32 años fue víctima de un ataque armado cuando visitaba las tumbas de sus parientes. La balacera también dejó a otro ciudadano gravemente herido.

   
    Imagen del cementerio de la parroquia Buenavista del cantón Pasaje, de la provincia de Oro, tomada el 2 de noviembre de 2025.( Tomado de Diario Correo )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Delincuentes acabaron con la vida de un hombre en el interior de un cementerio del cantón Pasaje, de El Oro, en plena conmemoración del Día de los Difuntos.

El ataque armado se produjo alrededor las 18:00 de este domingo 2 de noviembre. La víctima fue identificada como Julio César Vega Santos, de 32 años, quien enfrentó procesos penales por tenencia ilegal de arma y tráfico de armas en 2019.

Vega falleció instantáneamente al recibir varios disparos en su cabeza, en el momento que visitaba las tumbas de sus parientes. La balacera también dejó a otro ciudadano gravemente herido.

El asesinato causó conmoción en los visitantes del camposanto, quienes corrieron del sitio. Aunque policías estaban cerca de la zona, los criminales aprovecharon el tumulto de gente para huir sin dejar rastro.

Se presume que los antisociales aprovecharon que hay un acceso al cementerio que no cuenta con cerramiento o punto de control.

En lo que va del feriado de noviembre, la provincia de El Oro ha registrado al menos 10 asesinatos en los cantones de Machala, Pasaje, Santa Rosa y Huaquillas.

