En Día de los Difuntos, un hombre fue asesinado en un cementerio de El Oro

Delincuentes acabaron con la vida de un hombre en el interior de un cementerio del cantón Pasaje, de El Oro, en plena conmemoración del Día de los Difuntos.

El ataque armado se produjo alrededor las 18:00 de este domingo 2 de noviembre. La víctima fue identificada como Julio César Vega Santos, de 32 años, quien enfrentó procesos penales por tenencia ilegal de arma y tráfico de armas en 2019.

Vega falleció instantáneamente al recibir varios disparos en su cabeza, en el momento que visitaba las tumbas de sus parientes. La balacera también dejó a otro ciudadano gravemente herido.

El asesinato causó conmoción en los visitantes del camposanto, quienes corrieron del sitio. Aunque policías estaban cerca de la zona, los criminales aprovecharon el tumulto de gente para huir sin dejar rastro.

Se presume que los antisociales aprovecharon que hay un acceso al cementerio que no cuenta con cerramiento o punto de control.

En lo que va del feriado de noviembre, la provincia de El Oro ha registrado al menos 10 asesinatos en los cantones de Machala, Pasaje, Santa Rosa y Huaquillas.