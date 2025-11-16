Policía investiga detonaciones cerca de recinto electoral en San Lorenzo, Esmeraldas

Renato Cevallos, coordinador electoral de la Policía Nacional, informó que se registraron unas "detonaciones" en las cercanías de un recinto electoral de San Lorenzo, Esmeraldas, este domingo 16 de noviembre, durante la consulta popular y referéndum 2025.

Cevallos no detalló si con detonaciones se refería a disparos por arma de fuego o por algún explosivo.

La Policía Nacional tampoco ha ampliado la información hasta la publicación de esta nota.

Asimismo, la autoridad detalló que 647 personas fueron detenidas en el transcurso del día, de las cuales 68 son por boleta de apremio y 95 por orden de captura.

En Muisne, Esmeraldas, también hubo una novedad. Un integrante de una junta receptora del voto fue detenido por supuesto fraude electoral.

