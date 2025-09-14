Caen seis presuntos implicados en matanza de futbolistas en Manta

<b>Cuatro adultos</b> y <b>dos adolescentes</b> fueron detenidos este domingo 14 de septiembre en <b>Jaramijó</b>, <b>Manabí</b>, durante un operativo policial y militar. Los aprehendidos estarían vinculados con la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/ataque-armado-en-hostal-de-manta-deja-cuatro-muertos-entre-ellos-un-futbolista-ecuatoriano-LI10094609 target=_blank>masacre</a> </b>del <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/quien-leandro-yepez-segundo-jugador-exapromo-costa-segundo-fallecido-ataque-manta-BA10108797 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b>