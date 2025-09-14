Caen seis presuntos implicados en matanza de futbolistas en Manta

Cuatro adultos y dos adolescentes fueron detenidos este domingo 14 de septiembre en Jaramijó, Manabí, durante un operativo policial y militar. Los aprehendidos estarían vinculados con la masacre del miércoles 10 de septiembre en un hostal del barrio Costa Azul, en Manta, que dejó cinco muertos, entre ellos dos futbolistas.

El operativo se desplegó en la madrugada tras el asesinato de un presunto integrante del grupo criminal Los Lobos. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron cuatro armas de fuego, municiones, droga, celulares, una camioneta y herramientas utilizadas para forzar accesos.

Lea también: ¿Quién era Leandro Yépez, el segundo jugador de Exapromo Costa, fallecido en el ataque armado en Manta?

De acuerdo con las primeras investigaciones, los capturados pertenecerían a la organización criminal Los Choneros, banda históricamente enfrentada con Los Lobos.

"Los implicados fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el debido proceso", indicó el ministro del Interior, John Reimberg, en la red social X

La matanza del miércoles conmocionó al deporte local, pues las víctimas incluyeron a los futbolistas Maicol Valencia y Leandro Yépez, quienes acababan de ser presentados como refuerzos del club Exapromo Costa F. C. Apenas horas después de ser anunciados como fichajes, fueron asesinados junto a tres trabajadores de Guayaquil en el interior del hostal. Nunca llegaron a debutar en un partido oficial.