Seguridad
29 oct 2025 , 07:05

Delincuente pateó y pisó la cabeza de una ciudadana durante asalto en Quito

Dos sujetos que se movilizaban en motocicleta son investigados por la Policía.

   
    Momento del asalto a una ciudadana en el barrio El Edén.( Ecuavisa )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción y Televistazo
Dos delincuentes que se movilizan en una motocicleta volvieron a generar pánico y temor en Quito.

En esta ocasión, un video registró cómo uno de esos antisociales atracó a una ciudadana con saña. La mujer intentó correr, pero el sujeto la atrapó, la arrojó al piso y ahí pateó y pisó su cabeza en varias ocasiones.

Tras robarle su maleta, le propina un puntapié en el estómago y finalmente huye. El hecho ocurrió en el barrio El Edén, sector San Isidro del Inca, norte de Quito.

Los mismos sujetos fueron captados en otro asalto a dos ciudadanos en el mismo barrio. En esa ocasión, uno de ellos realizó un disparo al piso para intimidar y llevarse las pertenencias de los moradores.

La Policía Nacional ya está al tanto de los dos casos y se encuentra en la búsqueda de los sujetos. También se investiga si los mismos delincuentes que asaltaron a una pareja en Monteserrín, donde igual hubo un disparo al piso para amedrentar.

La mañana de este miércoles 29 de octubre, los uniformados realizaron un operativo de control en la zona para brindar tranquilidad.

Temas
disparos
Violencia
asalto
motorizados
video
Policía Nacional
Quito
