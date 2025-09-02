La Defensoría del Pueblo indaga si en la Penitenciaría del Litoral están torturando a los presos

Según la denuncia hecha por familiares al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-GYE), <b>presos de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/defensoria-pueblo-reporta-muertes-violentas-presos-carceles-XB7407572 target=_blank>habrían recibido malos tratos</a></b> durante <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/fito-historia-guardianes-libres-manabi-IC10035148 target=_blank></a></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/141-reclusos-muertos-carceles-guayaquil-enero-agosto-HA10010421 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>