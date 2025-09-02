Seguridad
02 sep 2025 , 20:57

La Defensoría del Pueblo indaga si en la Penitenciaría del Litoral están torturando a los presos

Familiares denunciaron que el 28 de agosto de 2025, presos del pabellón 5 de la Penitenciaría del Litoral fueron torturados, mostrando como pruebas fotos de hombres con notables heridas en sus espaldas.

   
Según la denuncia hecha por familiares al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-GYE), presos de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil habrían recibido malos tratos durante un operativo ejecutado por personal de Fuerzas Armadas.

"Ocurrió el 28 de agosto del 2025, en hora de la madrugada, específicamente en el pabellón 5 del del Centro de Privación a de Libertad Guayas número 1 en donde la gran mayoría de personas privadas de libertad que están en ese pabellón fueron torturadas por servidores militares", dijo Abraham Aguirre, del CDH-GYE.

El caso también lo indaga la Defensoría del Pueblo. Así consta en un documento enviado este lunes en el cual se detalla que la institución pidió el Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) la identificación de los presos afectados, informe de reos torturados, denuncia del SNAI a la Fiscalía y coordinación de atención médica.

Al Ministerio de Salud solicitó la ficha con la atención a los reos afectados, historial de enfermedades preexistentes y el respaldo de la entrega del tratamiento.

"Nosotros debemos conocer, investigar por qué se produjeron estas agresiones y saber qué están haciendo las instituciones también para darle el servicio que merecen los privados de libertad y que se cumplan con sus derechos", dijo Gonzalo Ortega, delegado de la Defensoría del Pueblo en Guayas.

En cada pabellón de la Penitenciaría están aproximadamente 400 pesos. Se desconoce cuántos uniformados participaron de lo que ahora se investiga.

El pasado 28 de agosto el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos presentó una denuncia ante la Fiscalía de Guayas por el delito de tortura.

Con ello se pretende que se cumplan diligencias dentro de la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil donde habrían ocurrido estos hechos.

Se tiene previsto que este miércoles un delegado de la Defensoría del Pueblo y un médico legista acuda a la prisión como parte de las investigaciones que se cumplen tras esta denuncia.

