Más de 1,6 millones de dosis de heroína fueron decomisadas en Carchi

Más de 1,6 millones de dosis de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/salud/como-heroina-cocaina-otras-drogas-comenzaron-siendo-medicamentos-LBEC616836 target=_blank>heroína</a></b> que estaban ocultas dentro de las llantas de un tráiler fueron decomisadas en el sector Mata Redonda, de cantón <b>Montúfar</b>, en la provincia de <b>Carchi</b>, según<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cocaina-tulcan-carchi-camion-cisterna-EN9924789 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/mafia-albanesa-capturados-toneladas-droga-AA9626543 target=_blank></a></b> <b></b>