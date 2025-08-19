Seguridad
Más de 1,6 millones de dosis de heroína fueron decomisadas en Carchi

La droga estaba oculta dentro de las llantas de un tráiler.

   
    Las autoridades precisaron que se trataba de 50 000 gramos de la sustancia.( Policía Nacional )
Más de 1,6 millones de dosis de heroína que estaban ocultas dentro de las llantas de un tráiler fueron decomisadas en el sector Mata Redonda, de cantón Montúfar, en la provincia de Carchi, según informó la Policía Nacional este martes 19 de agosto.

La droga estaba distribuida en paquetes de color negro. Las autoridades precisaron que se trataba de 50 000 gramos de la sustancia. El cargamento está valorado en USD 387 500 en Ecuador, pero en Estados Unidos costaría USD 1,2 millones; y en Europa, USD 1,7 millones.

La incautación no dejó detenidos. El vehículo, por otra parte, quedó retenido.

En lo que va del año se han decomisado 3,3 toneladas de droga en Carchi. En ese mismo periodo, pero de 2024, se habían incautado 4,5 toneladas.

A escala nacional, en el primer semestre del año, se decomisaron alrededor de 105 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, según cifras oficiales.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú -los dos mayores productores mundiales de cocaína-, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

