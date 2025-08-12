Seguridad
12 ago 2025 , 18:54

Más de media tonelada de droga es decomisada en Tulcán

El cargamento estaba oculto en un camión cisterna. Un hombre de 36 años fue detenido.

   
  • Más de media tonelada de droga es decomisada en Tulcán
    Las autoridades precisaron que se trató de 550 000 gramos de la sustancia.( Policía )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La Policía Nacional decomisó este martes 12 de agosto en Tulcán, provincia de Carchi, más de media tonelada de cocaína que estaba oculta en un camión cisterna. Un hombre de 36 años que no registra antecedentes penales fue detenido.

Las autoridades precisaron que se trató de 550 000 gramos de la sustancia. El cargamento está valorado en 1,2 millones de dólares en Ecuador, en USD 16,5 millones en EE. UU. y en USD 25,7 millones en Europa. El alcaloide estaba empacado con fundas negras y sacos de yute.

Lea también: Carchi, Bolívar y Sucumbíos: el epicentro de los operativos contra la minería ilegal

Además del camión y la droga, la policía también incautó dos celulares. El sujeto, por otra parte, fue puesto a órdenes de funcionarios judiciales.

Entre el 1 de enero y el 12 de agosto se han decomisado 3,2 toneladas de droga en Carchi. En ese mismo periodo, pero del año anterior, se incautó 3,9 toneladas.

En el primer semestre del año, en el país se habían incautado alrededor de 105 toneladas de droga, según cifras oficiales.

Ecuador está considerado como la tercera nación del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Revise además: Intercambio de información con EE. UU. permitió desarticular una red de pornografía infantil en Carchi e Imbabura

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Temas
cocaína
narcotráfico
Tulcán
Carchi
Noticias
Recomendadas