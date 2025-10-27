La Policía decomisa en Posorja 153 kilos de cocaína que iban a Bélgica

La <b>Policía Nacional</b> incautó 153 kilos de clorhidrato de cocaína que estaban dentro de dos contenedores que iban a ser enviados desde el puerto de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/operativo-posorja-playas-militares-policias-BN8906571 target=_blank>Posorja</a></b>, parroquia de<b> Guayaquil</b>, hacia <b>Bélgica</b>, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/toneladas-droga-incautadas-posorja-guayaquil-HC9073559 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/canes-detectaron-droga-contenedor-guayaquil-FM9835403 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>