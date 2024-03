Daniel Salcedo pidió rendir su testimonio anticipado este jueves, pero luego solicitó un diferimiento

La mañana de este miércoles 27 de marzo, uno de los abogados de Daniel Salcedo y Emerson Curipallo, procesados en el caso Metástasis, ingresó un escrito para que se recepte el testimonio anticipado de sus clientes para mañana jueves en la Corte Nacional de Justicia. No obstante, por la tarde, otro abogado pidió el diferimiento de la diligencia.

"Solicito a su autoridad se tome el testimonio anticipado de los señores Curipallo Emerson y Daniel Salcedo, amparo mi petición en el artículo 502 numeral 2 del COIP", dice el documento de la mañana firmado por el jurista Diego Francisco Córdova.

Salcedo, que ya ha tenido sentencias por corrupción, y Curipallo, exjuex de Santo Domingo, buscaban adelantar su testimonio para el mismo día en el que lo harán Mayra Salazar, la fiscal Lidia Sarabia, y Marcelo Lasso, amigo de Leandro Norero.

LEA: Caso Metástasis: Videos en los que Leandro Norero enviaba mensajes a Pablo Ramírez entrarán a cadena de custodia

Sin embargo, para las 13:42, el abogado David Santiago Vivanco hizo una solicitud de "diferimiento de diligencia de testimonio anticipado" para Salcedo. Esto debido a que el jurista tiene otra audiencia mañana por la tarde, tiene cita médica y sería el único abogado de confianza de Salcedo.

No obstante, el juez nacional Felipe Córdova indicó pasadas las 16:00 que "no es procedente lo solicitado".

LEA: Caso Metástasis y Purga | ¿Qué tan fiable es la información extraída de celulares?

"La diligencia convocada por este Juzgado, no es únicamente de un testimonio anticipado como lo afirma y la convocatoria ha sido realizada con antelación a la que indica en su escrito", precisa Córdova. Además de que no se justifica médicamente la cita médica y que por el escrito enviado en la mañana no es el único abogado autorizado para representar a Salcedo.

Cabe precisar que esta solicitud debe ser avalada por la Fiscalía.

Mayra Salazar, Daniel Salcedo y Emerson Curipallo son parte de los 52 procesados en el caso Metástasis. Ellos habrían formado parte de la supuesta red de delincuencia organizada que tenía como cabecilla al narcotraficante Leandro Norero.

LEA: Caso Purga: el troll center que operaba Mayra Salazar servia para posicionar mensajes políticos