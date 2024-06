El olor a descomposición y pudredumbre se percibe desde la avenida Rodríguez Bonín, afuera de las instalaciones del Laboratorio de Ciencias Forenses de Guayaquil.

Una fuente de Criminalística de la Policía contó a Televistazo que hay tres contenedores en el sitio, pero que dos no funcionan. Uno de ellos se dañó hace casi dos meses y los cuerpos que estaban allí fueron pasados a un segundo contenedor, el cual se averió hace cinco días. El otro no presenta inconvenientes, pero está con más de cien cadáveres.

Ciudadanos reclaman que esta situación se suma a la acumulación de restos, situación que complica la entrega el cuerpos de sus familiares, debido a que están perdidos.

"No explican nada. No ven el dolor de uno que uno lleva por dentro. Es mi niña que está dentro y no la sacan. Necesito ya sacarla, ya tengo toda la gestión hecha. Ya ni siquiera voy a poder velarla en mi casa", relató Daniel Fariño, padre de familia, cuya hija falleció en el mes de abril.

Le puede interesar: Un cadáver fue dejado junto a una escuela en el sector de El Fortín, noroeste de Guayaquil