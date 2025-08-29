Seguridad
Cuatro presos fueron encontrados sin vida en la Penitenciaría del Litoral, este 29 de agosto

Según información proporcionada por la Policía Nacional, las víctimas no presentaban signos de violencia y se investigan las causas de los decesos

   
    Uno de los accesos a la Penitenciaría del Litoral.( Captura de pantalla / Ecuavisa )
Cuatro muertes se reportaron, la tarde de este viernes 29 de agosto de 2025, en la Penitenciaría del Litoral, al norte de Guayaquil.

El primer cadáver fue localizado al interior de la celda 24 ubicada en el pabellón número cuatro. Según información de la Policía Nacional, los uniformados tomaron contacto con personal del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), que informó sobre el hallazgo de un cuerpo sin signos vitales sobre el piso.

"No presenta signos de violencia, se observa rigidez cadavérica", informó la institución uniformada.

El segundo cadáver estaba al interior de la celda 9 del pabellón 6 y fue hallado en similares condiciones que la anterior víctima.

Las otras dos víctimas

La Policía Nacional informó que un tercer cadáver estaba en la celda 8 del pabellón 6. El cuarto en la celda 25 del pabellón 12. En ambos casos no había signos de violencia y se investigan las causas de los decesos.

Entre enero y el 26 de agosto de 2025, la Policía ha hecho el levantamiento de al menos 144 cadáveres en el complejo carcelario de Guayaquil, según los informes revisados por Ecuavisa.com. De ese total, 21 casos fueron catalogados como muertes violentas.

La cifra de Guayaquil se acerca al total de muertes naturales reportadas en 2024 en las 36 cárceles de Ecuador. Según el informe de rendición de cuentas del Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI), 173 reclusos fallecieron a causas naturales (enfermedades) y 89 fallecimientos por determinar en Ecuador. Lo que evidencia un crecimiento alarmante de decesos de la población carcelaria en una ciudad.

