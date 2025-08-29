Cuatro presos fueron encontrados sin vida en la Penitenciaría del Litoral, este 29 de agosto

Cuatro muertes se reportaron, la tarde de este viernes 29 de agosto de 2025, en la Penitenciaría del Litoral, al norte de Guayaquil.

El primer cadáver fue localizado al interior de la celda 24 ubicada en el pabellón número cuatro. Según información de la Policía Nacional, los uniformados tomaron contacto con personal del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), que informó sobre el hallazgo de un cuerpo sin signos vitales sobre el piso.

"No presenta signos de violencia, se observa rigidez cadavérica", informó la institución uniformada.

El segundo cadáver estaba al interior de la celda 9 del pabellón 6 y fue hallado en similares condiciones que la anterior víctima.

