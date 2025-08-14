Seguridad
A cuatro miembros de Los Lobos les ratificaron la sentencia de 34 años por triple asesinato, en Riobamba

Según Fiscalía, ellos están involucrados en la muerte de tres hombres, de entre 25 y 35 años, quienes fueron encontrados el 13 de julio de 2023, en la vía Riobamba-Guaranda, con signos de tortura e impactos de bala

   
La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo ratificó la sentencia de 34 años y ocho meses en contra de cuatro integrantes de la agrupación criminal Los Lobos como autores directos de un triple asesinato.

Los jueces rechazaron la apelación que presentaron. La defensa de los imputados argumentó que Fiscalía no presentó suficientes pruebas para demostrar su responsabilidad en el crimen. Frente a ello, el Ministerio Público señaló que, durante los cuatro días que duró el juicio, se presentaron los elementos probatorios necesarios, los cuales fueron valorados por el tribunal de primera instancia y sustentaron la condena.

Se presentaron evidencias como los testimonios de policías, actas de levantamiento de cadáveres e informes de autopsia. Estos determinaron que hubo muerte violenta por hemorragia ocasionada por impactos de bala, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y pericias comparativas de un zapato perteneciente a uno de los victimarios, hallado en la escena del crimen.

Las víctimas tenían entre 25 y 35 años

El fiscal de la Unidad de Personas y Garantías a cargo del caso detalló que los cuatro sentenciados están involucrados en la muerte de tres hombres, de entre 25 y 35 años, quienes fueron encontrados el 13 de julio de 2023, en la vía Riobamba-Guaranda, con signos de tortura e impactos de bala.

Los implicados fueron aprehendidos en delito flagrante, en un operativo ejecutado por Fiscalía y la Dinased en diferentes sectores de Riobamba.

Luego de haber escuchado a los sujetos procesales, los jueces de la Corte Provincial desecharon el recurso de apelación y ratificaron lo dispuesto por el Tribunal de primera instancia: 34 años y ocho meses de prisión para Miguel Ángel R. Ch., Carlos Hernán A. A., Ángel Rai C. P. y Carlos Andrés C. T. Deberán pagar USD 40 000 como reparación integral a favor de los familiares de las víctimas.

