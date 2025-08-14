A cuatro miembros de Los Lobos les ratificaron la sentencia de 34 años por triple asesinato, en Riobamba

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo ratificó la sentencia de 34 años y ocho meses en contra de cuatro integrantes de la agrupación criminal Los Lobos como autores directos de un triple asesinato.

Los jueces rechazaron la apelación que presentaron. La defensa de los imputados argumentó que Fiscalía no presentó suficientes pruebas para demostrar su responsabilidad en el crimen. Frente a ello, el Ministerio Público señaló que, durante los cuatro días que duró el juicio, se presentaron los elementos probatorios necesarios, los cuales fueron valorados por el tribunal de primera instancia y sustentaron la condena.

Se presentaron evidencias como los testimonios de policías, actas de levantamiento de cadáveres e informes de autopsia. Estos determinaron que hubo muerte violenta por hemorragia ocasionada por impactos de bala, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y pericias comparativas de un zapato perteneciente a uno de los victimarios, hallado en la escena del crimen.

