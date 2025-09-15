La Corte Constitucional excluyó a cantones de Bolívar y Cotopaxi del estado de excepción

<b>El último<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/noboa-estado-excepcion-cantones-cotopaxi-bolivar-EK9972745 target=_blank> estado de excepción </a>decretado por el presidente Daniel Noboa,</b> en agosto pasado, fue declarado como constitucional por la Corte Constitucional. Sin embargo, <b>dos de los cantones que fueron</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/empresas-seguridad-servicios-transporte-fachadas-mafias-ecuador-AI10099922 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/caso-blanqueo-fito-clan-macias-penarrieta-nexos-funcionarios-publicos-GI10094057 target=_blank></a></b> <b></b>