15 sep 2025 , 18:26

La Corte Constitucional excluyó a cantones de Bolívar y Cotopaxi del estado de excepción

La Corte Constitucional avaló la declaratoria del estado de excepción decretada en agosto pasado, pero excluyó este recurso a los cantones La Maná y Las Naves por falta de justificación.

   
    Foto de militares en un evento público de 2022 en Quito, Ecuador.( Presidencia de la República )
David Muñoz
El último estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa, en agosto pasado, fue declarado como constitucional por la Corte Constitucional.

Sin embargo, dos de los cantones que fueron adicionados a esta medida en un decreto posterior, La Maná (Cotopaxi) y Las Naves (Bolívar), fueron excluidos.

El máximo órgano jurisdiccional consideró que no había justificación suficiente para que se suspendieran ciertos derechos en esos territorios.

En cambio, para Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí, y el cantón Echeandía de Bolívar, señalaron que sí se constató la real ocurrencia de hechos de violencia criminal que desbordaron las instituciones de seguridad del Estado.

El estado de excepción dictado por el mandatario suspendió los derechos de inviolabilidad y correspondencia. Es decir, que las autoridades de seguridad pueden hacer allanamientos de inmuebles y revisar mensajes sin autorización judicial.

En el Decreto Ejecutivo que agregó a La Maná, Echeandía y Las Naves se describió que esos tres cantones eran zonas de descanso y de planificación para delincuentes que operan en la provincia de Los Ríos.

