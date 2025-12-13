Cinco portales de seguridad se instalaron en carreteras del Azuay

Son<b> estructuras equipadas</b> con tecnología avanzada que permiten el <b>reconomiento facial del conductor</b> y la lectura nítida de las placas vehiculares. Estos cinco portales de seguridad fueron instalados<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/azuay target=_blank></a></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guerrillero-detenido-esmeraldas-enfrentamiento-armado-JB10559505 target=_blank></a></b>