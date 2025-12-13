Seguridad
Cinco portales de seguridad se instalaron en carreteras del Azuay

Se ubican en Guangarcucho, Sarayunga, Chaquilcay y Tamarindo. El proyecto responde al incremento de hechos delictivos en las carreteras del país.

   
Son estructuras equipadas con tecnología avanzada que permiten el reconomiento facial del conductor y la lectura nítida de las placas vehiculares. Estos cinco portales de seguridad fueron instalados en los principales accesos a la provincia del Azuay: Guangarcucho, límite norte con la provincia de Cañar; en el cantón Oña, que conecta con Loja. Sector Sarayunga, límite con El Oro, sector Chaquilcay, en Gualaceo; y Tamarindo, que colinda con Guayas. Este último, recién inaugurado por ambas prefecturas.

El proyecto responde al incremento de hechos delictivos en las carreteras del país. Ee hecho, el gremio de transportistas de Azuay ha denunciado constantemente los robos, secuestros y extorsiones que sufren, sobre todo, al salir hacia Guayas.

Sistemas interconectados

Los portales ya fueron entregados a la Policía Nacional y ECU 911, pues las cámaras están conectadas al sistema de esta última entidad.”Esto ayudará a la parte investigativa”, expresó Luis Puga, jefe de Policía Nacional del Azuay.

También se construyó la Unidad de Policía Comunitaria en el límite entre Guayas y Azuay, con doce pantallas LED informativas y 10 cámaras panorámicas de 180 grados. La inversión fue de USD 700 mil y es parte del proyecto Corredores Seguros.

