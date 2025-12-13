Cinco portales de seguridad se instalaron en carreteras del Azuay

Son estructuras equipadas con tecnología avanzada que permiten el reconomiento facial del conductor y la lectura nítida de las placas vehiculares. Estos cinco portales de seguridad fueron instalados en los principales accesos a la provincia del Azuay: Guangarcucho, límite norte con la provincia de Cañar; en el cantón Oña, que conecta con Loja. Sector Sarayunga, límite con El Oro, sector Chaquilcay, en Gualaceo; y Tamarindo, que colinda con Guayas. Este último, recién inaugurado por ambas prefecturas.

El proyecto responde al incremento de hechos delictivos en las carreteras del país. Ee hecho, el gremio de transportistas de Azuay ha denunciado constantemente los robos, secuestros y extorsiones que sufren, sobre todo, al salir hacia Guayas.

