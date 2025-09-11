Cinco hombres capturados por el secuestro de 11 días de una mujer en Montecristi

En la planta alta de una vivienda en Montecristi, Manabí, la Policía encontró a una mujer de 30 años que llevaba once días secuestrada.

Estaba maniatada en una cama. Este miércoles fue rescatada y devuelta a sus familiares.

La joven, oriunda de Santo Domingo de los Tsáchilas y contadora en una empresa, había llegado a Manta de visita cuando fue raptada.

"Por esta ciudadana de 30 años de edad se pedían USD 100 mil", comentó Geovanny Naranjo, comandante de la Policía en Manabí.

El hallazgo se produjo tras una persecución a cinco delincuentes que en la mañana intentaron secuestrar a un comerciante en la parroquia Colón, en Portoviejo.

La víctima logró escapar, y con cámaras del ECU 911, la Policía rastreó a los sospechosos quienes cambiaron de vehículo a las afueras de la ciudad. La pista condujo hasta la vía hacia Montecristi, donde fueron capturados.

"Todos estos individuos pertenecerían a un grupo de delincuencia organizada Los Lobos. También serían partícipes de varios sicariatos", agregó Naranjo.

Tres de ellos tienen antecedentes por robo y delincuencia organizada. Entre las evidencias incautadas figuran un taxi, un vehículo negro reportado como robado hace un año en Guayaquil, además de armas y celulares.

En lo que va del año en Manabí, se han denunciado 47 secuestros, aunque las autoridades reconocen que la cifra no refleja la verdadera dimensión de este delito, pues muchos casos no son reportados.