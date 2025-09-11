Cinco hombres capturados por el secuestro de 11 días de una mujer en Montecristi

En la planta alta de una vivienda en Montecristi, Manabí, la Policía encontró a una mujer de 30 años que llevaba <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/secuestradores-ruleta-rusa-victimas-mocache-KJ9920268 target=_blank>once días secuestrada</a></b>. Estaba maniatada en una cama. E<b>ste miércoles fue rescatada y</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/la-mutacion-de-los-secuestros-en-ecuador-grupos-criminales-han-deshumanizado-a-victimas-NL8418096 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/secuestros-mercado-emergente-crimen-organizado-ecuador-DY9463335 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b>