Nueve reos se han negado a la toma de muestras genéticas

Funcionarios del Sistema de Atención a Privados de Libertad (Snai) y de la Policía Nacional reconocen que están actualizando la información de los reclusos en 16 cárceles. Un nuevo censo penitenciario que básicamente se debe a que en 2023, la violencia generada por mafias criminales impidió el acceso y por ende el registro de todos los presos.

La primera fase de este proceso servirá para verificar la identidad de los reos, tomar fotografías de tatuajes o cicatrices, registrar iris de los ojos y las huellas dactilares. Toda la información será procesada y recopilada en el Sistema Informático Penitenciario (SIP).

"Recordemos que ni la lista se podía tomar, porque no sabían cuántas personas existían. Cuando se fugó alias Fito se enteraron dos días después de su fuga, porque ni siquiera los guías podían entrar dentro de los pabellones. Esas cárceles estaban completamente tomadas por la mafia", explica Alexandra Zumárraga, exdirectora de Rehabilitación Social.

LEA: El nuevo censo penitenciario incluye toma de muestras de ADN

En una segunda fase, la Policía recopila información genética. Pero, ¿es legal esta acción? Los responsables dicen que sí, pero se debe obtener un consentimiento informado de los privados de libertad.

"Se les hace algunas explicaciones y al reverso del documento cuando consciente la ppl firma el documento. Pero si no consciente, es decir, no está de acuerdo o no quiere que le tomen la muestra de hisopado bucal, también firma un registro", cuenta Milton Zárate, director del Servicio de Medicina Legal.

Hasta ahora, nueve reclusos se han negado.

Según el Sistema de Rehabilitación Social, en esta labor participan la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública, con el fin de garantizar la transparencia de la información obtenida de los presos.

LEA: El Gobierno está creando, con engaños a los presos, una base de sus perfiles genéticos, asegura El País de España