En una de sus últimas intervenciones, Mayra Salazar contó que una amiga, que es Carolina Jaume, le entregó una libreta con los nombres de los operadores de Xavier Jordán el 19 de diciembre de 2022.

"Una amiga fue privada de su libertad. A ella le serví y ayudé para que no sea ingresada en ningún pabellón y que la mantengan en el área administrativa hasta que resuelva su situación jurídica. Esta persona estuvo privada de su libertad un día y al salir, obviamente, me agradeció el favor que le había hecho, y me comentó sus problemas personales. Incluso, me dijo que temía por su vida y que si en algún momento a ella le llegaba a pasar algo, haga pública una agenda que me fue entregada en ese momento. Es ahora que yo estoy privada de mi libertad que he entregado esa agenda a la Fiscalía, la misma que contendría información de los operadores del señor Xavier Jordan".