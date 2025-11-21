Seguridad
21 nov 2025 , 21:02

Caso Las Malvinas: Defensa de las víctimas espera que la Corte Constitucional ordene disculpas públicas

La Corte Constitucional declaró prioritario el caso de Las Malvinas y hoy se dio la audiencia para que el Estado responda. La defensa de las víctimas espera que se creen precedentes sobre el abuso de la fuerza pública.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

Los familiares de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, llegaron temprano al Comité por la Defensa de Derechos Humanos (CDH-GYE), en Guayaquil, desde donde asistieron a la audiencia telemática convocada por la Corte Constitucional.

Es el caso de los cuatro niños de Las Malvinas que, en diciembre del año pasado, fueron detenidos por militares, desaparecieron y días después los encontraron muertos y sus cuerpos calcinados.

Le puede interesar: Caso Las Malvinas | Detalles e imágenes reveladoras del asesinato de los cuatro menores de edad

La Corte Constitucional declaró esta causa prioritaria por la gravedad de los hechos y la jueza Alejandra Cárdenas, encargada del caso, citó hoy a los ministros del Interior y Defensa y a los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, para que expongan su versión y respondan preguntas, pero mandaron representantes y abogados.

También convocó a los jueces de la Corte Provincial de Guayas que echaron abajo el habeas corpus que declaró la desaparición forzada de los niños.

La diligencia duró poco más de tres horas y fue reservada. Fernando Bastías, del Comité que los patrocina, contó detalles.

Lea también: Caso Las Malvinas | Perito detalla lo que sucedió en Taura, según versiones de militares

"Quedó sumamente claro que no solo se incumplieron procedimientos. Por primera vez, la Corte Constitucional se va a pronunciar sobre las desapariciones forzadas, marcaría un precedente que serviría para lograr el acceso a la justicia a los otros casos", aseveró.

El Comité Permanente por los Derechos Humanos pidió a la Corte que dicte varias medidas de reparación para las familias de los cuatro niños de Las Malvinas, entre ellas, disculpas públicas del Estado y que se creen protocolos para atender casos de desaparición forzada en manos de agentes de la fuerza pública.

Temas
Las Malvinas
Comité de Derechos Humanos
niños desaparecidos en Guayaquil
caso Las Malvinas
Ecuador
Noticias
Recomendadas