09 sep 2025 , 13:25

Caso Magnicidio FV | la fiscal insiste en la prisión preventiva para Serrano y Jordán

Por su parte, el exasambleísta ronny aleaga también interpuso una apelación, pero para revertir la orden de prisión que pesa sobre él.

   
La fiscal Ana Hidalgo insiste en que se dicte prisión preventiva en contra de José Serrano, exministro del gobierno correísta, y Xavier Jordan, procesados por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.

Este lunes apeló a la decisión de la jueza anticorrupción, Daniela Ayala, quien, el miércoles anterior, les dictó medidas alternativas a la prisión:

A José Serrano, la presentación periódica en el consulado de Ecuador en Miami, de ser liberado; o ante la justicia ecuatoriana, de ser deportado. Él permanece en el centro de detención de Krome desde el 7 de agosto, cuando fue detenido por el servicio de inmigración.

La misma medida cautelar a Xavier Jordan, quien ya se presentó en el consulado de Ecuador en Miami, según las fotos adjuntadas al proceso este lunes.

Hasta ahora, Jordán ha sido el único en responder al pedido de la Fiscalía y solicitó a la jueza que no sea aceptado por extemporáneo. Jordán dice que el recurso debió ser presentado hasta las 17H00 de ayer; sin embargo, para la Fiscalía el plazo se cumple el miércoles.

Otro que apeló la decisión de la jueza fue el exasambleísta correísta Ronny Aleaga. En su caso, busca que se revoque la orden de prisión preventiva. La jueza la dictó esa medida por haber riesgo de fuga, pues salió del país el 23 de diciembre de 2023.

Ronny Aleaga y Xavier Jordan son prófugos de la justicia por el caso Metástasis. Si la jueza acepta los pedidos de apelación, se sorteará un Tribunal de la Sala de Delitos contra la Corrupción y Crimen Organizado que convocarán a una audiencia y resolverán los pedidos.

