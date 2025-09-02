Caso Magnicidio FV | La audiencia de formulación de cargos no se diferirá

La jueza María Daniela Ayala negó el pedido de Xavier Jordán para que la audiencia de formulación de cargos en el caso Magnicidio FV se difiera una vez más.

Jordán hizo la solicitud argumentando que su abogado, Juan Carlos Salazar, tiene otra audiencia para las 08:40 de este miércoles 3 de septiembre, fecha agenda desde el 26 de agosto, cuando la diligencia no se instaló por culpa de Jonathan Espín Aimacaña, abogado de Ronny Aleaga.

LEA: Xavier Jordán intenta aplazar la audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio

La jueza subrayó que se les había consultado previamente a los abogados si tenían disponibilidad para este miércoles y no hubo oposición.

Por eso, la magistrada considera que hacer ese pedido de diferimiento está desapegado del principio de buena fe y lealtad procesal, "por lo que se le advierte que en caso de no comparecer, además de la multa prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial, se dispondrá la investigación al profesional del derecho".

De esta manera, la fecha de la audiencia se mantiene en pie. Fiscalía formulará cargos en contra de José Serrano, Xavier Jordán, Daniel Salcedo y Ronny Aleaga como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.

LEA: Caso Magnicidio FV | La formulación de cargos se aplazó por intervención dental del abogado de Ronny Aleaga