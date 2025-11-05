Caso Las Malvinas | El juicio contra los 17 militares por desaparición forzada se instaló

La mañana de este miércoles 5 de noviembre arrancó el juicio del caso Las Malvinas, en el cual 17 militares de las Fuerzas Armadas son procesados por el delito de desaparición forzada de cuatro menores de edad que vivían en ese sector del sur de Guayaquil.

La diligencia se cumple en el Complejo Judicial Norte, ubicado en las instalaciones del Centro Comercial Albán Borja. La familia de los menores fallecidos Nehemías Arboleda, Steven Medina, Ismael y Josué Arroyo, como la Fiscalía y la defensa de los uniformados están conectados de manera telemática.

Los militares detuvieron de manera irregular la noche del 8 de diciembre de 2024 a los menores que tenían entre 15 y 11 años de Guayaquil.

Llevaron a los chicos a la zona de Taura, a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), donde aseguran que los dejaron en libertad, aunque en una reconstrucción de hechos algunos miembros admitieron que los niños fueron golpeados.

Los menores perdieron la vida. Los restos de sus cuerpos fueron encontrados el 24 de diciembre en un sector rural de Taura y fueron identificados el 31 de diciembre.

Durante la presentación de su alegato de apertura, la Fiscalía señaló que demostrará la responsabilidad penal de los procesados a partir de las pruebas que serán expuestas a lo largo de este juicio, el cual podría durar varios días hasta el próximo domingo 9 de noviembre.

Son 228 elementos con los que cuenta el fiscal contra los miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), por el delito de desaparición forzada, que es penado con 22 a 26 años de cárcel.

Este ilícito ocurre cuando un agente del Estado someta a privación de libertad a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona.