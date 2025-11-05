Caso Las Malvinas | El juicio contra los 17 militares por desaparición forzada se instaló

La mañana de este miércoles 5 de noviembre arrancó <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/caso-las-malvinas-juicio-militares-desaparicion-forzada-DD10312320 target=_blank>el juicio del caso Las Malvinas</a></b>, en el cual 17 militares de las Fuerzas Armadas son procesados por el delito de desaparición forzada de cuatro <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/caso-las-malvinas-comite-derechos-humanos-cuestiona-version-DH10246577 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/caso-las-malvinas-riesgo-caducidad-prision-preventiva-JL9926957 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>