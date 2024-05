Caso Encuentro | Víctor Araus califica de absurda la supuesta conversación con Correa en los chats

El general en servicio de la Policía, Víctor Araus, desestimó y calificó de absurdas las supuestas conversaciones que habría mantenido con el expresidente Rafael Correa, como se transcribe en los chats del caso Encuentro.

Araus recordó que él mismo ha pedido a Fiscalía que lo investigue desde hace tres años, cuando se insinuó que era un narcogeneral, motivo por el cual se le retiró la visa americana.

"Tres años de una larga espera para que ahora me salgan con este texto tan absurdo, que además no tiene nada que ver con la investigación del caso Encuentro, en el que yo no soy investigado", manifestó.

El diálogo revelado por la FGE, que forma parte del caso Encuentro, expone a dos personas. Una de ellas sería Araus, quien conversa con un tercero aún no registrado. Ahí, supuestamente Araus comenta que el expresidente Correa lo tenía entre sus candidatos para la presidencia de la República.

