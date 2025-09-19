Un procesado más en el caso Blanqueo Fito

<b>Lea también: <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/caso-blanqueo-fito-clan-macias-penarrieta-nexos-funcionarios-publicos-GI10094057 target=_blank>Caso Blanqueo Fito: el clan Macías Peñarrieta y sus nexos criminales con funcionarios públicos</a></b> El juez no ordenó prisión preventiva para este hombre, dictó medidas alternativas como <b></b><b></b><i><b></b></i> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/audiencia-fito-estados-unidos-muertes-capo-ecuador-GD10139528 target=_blank></a></b>