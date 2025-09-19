Seguridad
19 sep 2025 , 16:32

Un procesado más en el caso Blanqueo Fito

Según la Fiscalía, sería el propietario de la casa en Montecristi, Manabí, donde fue encontrado José Adolfo Macías Villamar el 25 de junio pasado.

   
  • Un procesado más en el caso Blanqueo Fito
    José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue el jefe de la organización criminal Los Choneros y hoy está preso en Estado Unidos. ( Archivo )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Otro hombre fue vinculado este viernes 19 de septiembre al caso Blanqueo Fito, una investigación por lavado de activos liderada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de familiares y allegados de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien fue el jefe de la organización criminal Los Choneros y que hoy está preso en Estado Unidos.

Se trata del procesado número 21 en esta causa (17 personas y cuatro empresas). Según la FGE, sería el propietario de la casa en Montecristi, Manabí, donde fue encontrado Macías Villamar el 25 de junio pasado. En ese lugar, entre otros hallazgos, se descubrió joyas de oro valoradas en más de dos millones de dólares. Estas evidencias forman parte de este caso.

En la casa donde fue detenido alias Fito se encontró joyas de oro valoradas en más de dos millones de dólares. Estas evidencias forman parte de este caso.
En la casa donde fue detenido alias Fito se encontró joyas de oro valoradas en más de dos millones de dólares. Estas evidencias forman parte de este caso. ( Fiscalía )

Lea también: Caso Blanqueo Fito: el clan Macías Peñarrieta y sus nexos criminales con funcionarios públicos

El juez no ordenó prisión preventiva para este hombre, dictó medidas alternativas como presentación periódica ante las autoridades, prohibición de salida del país y la incautación del inmueble en Montecristi.

El 9 de septiembre, una jueza especializada en delitos de corrupción y crimen organizado, con sede en Quito, dictó prisión preventiva para la esposa, dos hijos, la madre, un hermano y dos cuñados de alias Fito por este mismo caso. Al padre de Macías Villamar, en cambio, se le ordenó medidas alternativas a la cárcel.

Previamente, otra de las parejas sentimentales de "Fito" fue procesada por esta causa. Ella está presa en Guayaquil.

Por otra parte, en esta causa se ha ordenado la incautación de más 30 bienes inmuebles, entre esos propiedades en Manta.

Revise además: Audiencia de Fito en EE. UU.: las muertes relacionadas al capo en Ecuador

Temas
caso Blanqueo Fito
alias Fito
José Adolfo Macías Villamar
Manabí
Montecristi
Noticias
Recomendadas