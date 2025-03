Las Casas Colectivas de Guayaquil, afectada por el abandono estatal, son acechadas por Los Lobos

El plan habitacional de las Casas Colectivas, en el centro de Guayaquil, está en medio del abandono del estado y la criminalidad.

Son ocho bloques con 481 departamentos donde viven, según los dirigentes, 1 200 personas. Fue construido hace 75 años por el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS) para sus trabajadores, pero actualmente las instalaciones están en el olvido.

Todas las conexiones de agua y luz son ilegales. La falta de control hace que el Estado pierda recursos.

"No pagamos agua, no pagamos luz, no pagamos arriendo desde hace 10 años. No es culpa de nosotros, queríamos pagar pero nos decían que no, queríamos que nos vayamos de aquí porque quieren demoler esto. Nosotros seguimos aquí, peleamos siempre", contó Víctor Yambay, habitante del sector.

Fue el primer plan habitacional del IESS en las calles Gómez Rendón y José Mascote, junto a una UPC y cerca de un colegio y un hospital.

La irregularidad ha convertido a estas viviendas en focos de inseguridad, donde los criminales encontraron terreno fértil para desarrollarse.

La Policía Nacional confirmó que en la zona opera la banda Los Lobos que se dedica a la venta de drogas, armas y robos en las calles aledañas.

Esta organización criminal, según la investigación de dos meses de los agentes, se adueñó ilegalmente de algunos departamentos, pero no especificaron cuántos.

"Sobre todo, en base a la amenaza, ellos ven un sitio estratégico para sus operaciones delictivas. Prácticamente los despojan de sus bienes y los usan como centro de acopio", describió Pablo Dávila, comandante de la Policía Zonal.

Durante la madrugada de hoy fueron allanados todos los bloques con 1 200 policías y militares. Hay siete detenidos, droga, armas y municiones incautadas.

Por primera vez, también participó el IESS. Hicieron un censo, pero ninguno tenía los documentos que demuestren que viven de forma legal.

El censo continúa por ello, las autoridades aún no establecen qué pasará con los habitantes y y la deteriorada estructura. Dávila mencionó que en 2017 quisieron derrumbar las Casas Colectivas, pero no se pudo porque fue declarado como patrimonio colectivo.

Los habitantes de este plan habitacional ahora enfrentan un futuro incierto.