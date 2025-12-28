Seguridad
28 dic 2025 , 17:41

Carro quemado con restos humanos alarma al cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay

La escena macabra ocurrió alrededor del Centro de Revisión Técnica Vehicular del cantón. En el cerramiento dejaron además dos brazos y una nota amenazante.

   
    La zona fue acordonada, mientras personal de la Dirección Nacional de Investigación de Muertes Violentas (Dinased) y de Criminalística inició el levantamiento de indicios.( Cortesía )
La mañana de este domingo 28 de diciembre fue abruptamente sacudida por un violento hallazgo en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay. A pocos metros del Centro de Revisión Técnica Vehicular, ciudadanos encontraron un vehículo completamente calcinado, en cuyo interior yacían restos humanos desmembrados.

El hecho fue reportado por personas que transitaban por el sector y notaron que aún salía humo del automotor. Al llegar al sitio, unidades de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos confirmaron la presencia de dos cabezas humanas, imposibles de identificar debido al alto grado de carbonización.

Adicionalmente, en el cerramiento del predio habían colgado dos brazos de hombres junto a una nota amenazante.

La zona fue acordonada, mientras personal de la Dirección Nacional de Investigación de Muertes Violentas (Dinased) y de Criminalística inició el levantamiento de indicios y las primeras diligencias investigativas.

De acuerdo con una fuente policial, que pidió la reserva de su identidad, este tipo de hechos busca sembrar terror y enviar mensajes entre organizaciones criminales que se disputan el control de las zonas mineras.

El crimen ocurre en un contexto de alta tensión en este cantón, apenas un día después de que las autoridades desarticularan una célula delictiva que operaba en el sector, en cuyo poder se hallaron fusiles y subametralladoras.

Los restos fueron trasladados al Centro Forense de Machala para las pericias correspondientes, mientras Camilo Ponce Enríquez permanece bajo resguardo del Bloque de Seguridad, ante el temor de nuevas represalias y una posible escalada de violencia.

