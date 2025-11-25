Ecuador
Tres policías mueren en un siniestro de tránsito en Camilo Ponce Enríquez, Azuay

Los agentes chocaron contra un camión. El siniestro dejó además un policía herido.

   
    Ambos vehículos quedaron con daños severos. ( Cortesía )
Tres policías murieron y un cuarto resultó gravemente herido en un siniestro de tránsito ocurrido la madrugada de este martes 25 de noviembre, en la vía Panamericana E-25, a 500 metros de Shumiral, perteneciente al cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.

Dentro de un auto quedaron sin vida Irson José Morales Torres, Lisseth Estefanía Hermosa Muñoz y Liz Dayana Gavilánez Zambrano, todos servidores policiales que cumplían funciones en el cantón Machala. El cuarto ocupante, también agente, fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde permanece con pronóstico reservado.

El impacto se habría producido por un choque por alcance contra un camión. Cuando las unidades de emergencia llegaron, el conductor del camión ya no estaba en el sitio y ahora es buscado para rendir su versión. Ambos vehículos quedaron con daños severos.

A la escena acudieron equipos de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), Criminalística y unidades especializadas para el levantamiento de indicios. En el interior del auto se encontró prendas policiales, alimentadoras y municiones, elementos que fueron ingresados a cadena de custodia para las investigaciones.

La Policía Nacional informó que las diligencias continúan para establecer responsabilidades.

