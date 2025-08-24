Carchi: Dos detenidos y más de 3 000 explosivos para grupos terroristas fueron decomisados

Un operativo de control permitió el decomiso de 3 700 explosivos en Tulcán, provincia de Carchi. Un hombre y una mujer que iban en un camión fueron detenidos la madrugada del domingo 24 de agosto de 2025.

Según la Policía, los explosivos pretendían ser enviados a Colombia para los grupos terroristas que operan en ese país. El objetivo de los sospechosos era pasar la frontera norte hacia Ipiales.