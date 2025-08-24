Seguridad
24 ago 2025 , 10:45

Carchi: Dos detenidos y más de 3 000 explosivos para grupos terroristas fueron decomisados

El material explosivo era transportado en un camión. Un operativo de control permitió el decomiso y la captura de los sospechosos.

   
Un operativo de control permitió el decomiso de 3 700 explosivos en Tulcán, provincia de Carchi. Un hombre y una mujer que iban en un camión fueron detenidos la madrugada del domingo 24 de agosto de 2025.

Según la Policía, los explosivos pretendían ser enviados a Colombia para los grupos terroristas que operan en ese país. El objetivo de los sospechosos era pasar la frontera norte hacia Ipiales.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los explosivos fueron transportados desde El Oro. Entre las evidencias, los uniformados decomisaron además dos celulares y más de 25 mil metros de cordón detonante.

El camión usado para transportar el material ilícito fue retenido. Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia de formulación de cargos contra los implicados.

