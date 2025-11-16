Intento de amotinamiento en la cárcel de Machala fue frustrado

Un intento de amotinamiento por parte de personas privadas de la libertad se registró la madrugada de este domingo 16 de noviembre en la cárcel de Machala, donde a inicios de esta semana se produjeron hechos violentos que dejaron 32 reos muertos.

Las autoridades dijeron que los internos, del grupo delictivo Los Lobos, intentaron desmontar un techo.

LEA: 20 reclusos de la cárcel de Machala están hospitalizados bajo custodia de 50 militares

Por ese motivo, elementos de la Policía Nacional ingresaron al reclusorio para retomar el control.

Asimismo, en los exteriores del centro penitenciario se desplegó contingente militar para evitar una posible fuga.

LEA: Esto se sabe de las dos masacres en la cárcel de Machala que dejaron 32 reos muertos

La Gobernación de El Oro resaltó que la cárcel de Machala permanecerá con vigilancia policial y militar durante esta jornada, en la que se desarrolla la consulta popular y referéndum 2025.

El domingo 9 de noviembre, en la cárcel de Machala hubo dos hechos violentos: el primero dejó cinco reos muertos y luego 27 más murieron por asfixia.

LEA: Cárcel del Encuentro | Noboa confirma que 300 reos de alta peligrosidad fueron llevados a Santa Elena