02 oct 2025 , 15:04

Un cabecilla de Los Lobos es hallado muertos dentro de la cárcel de Loja

Se trata de Anthony Jordán Obando Quintero, de 26 años, quien cumplía una sentencia por asociación ilícita.

   
    Un carro de medicina legal acudió este jueves 2 de octubre a recoger el cuerpo del recluso. ( Cortesía )
Un recluso identificado como cabecilla del grupo criminal Los Lobos en la cárcel de Loja fue hallado muerto la mañana de este jueves 2 de octubre. Agentes penitenciarios encontraron su cuerpo suspendido dentro de una celda.

Se trata de Anthony Jordán Obando Quintero, de 26 años, quien cumplía una sentencia de tres años por asociación ilícita. Aunque su condena fue en 2024, había enfrentado otros procesos judiciales por tenencia y porte de armas, robo e ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. El sujeto nació en Esmeraldas el 29 de agosto de 1999 y residió también en Chillogallo, al sur de Quito.

Lea también: Tres reclusos de la cárcel de Loja son hallados muertos en un baño

Un día antes, la madrugada del 1 de octubre, se ejecutó un operativo en la prisión. La Policía halló un arma de fuego, una alimentadora y 35 municiones ocultas bajo el piso de una celda. Ese armamento pertenecía presuntamente a Obando.

La Policía halló un arma de fuego, una alimentadora y 35 municiones ocultas bajo el piso de una celda.
La Policía halló un arma de fuego, una alimentadora y 35 municiones ocultas bajo el piso de una celda. ( Policía Nacional )

En los últimos meses se han registrado varias muertes de personas privadas de libertad dentro de la cárcel de Loja. El domingo 28 de septiembre, otros dos reclusos fueron encontrados sin vida en una litera.

Revise además: Dos reos procesados por robo fueron asfixiados en la cárcel de Loja

Actualmente, el centro penitenciario tiene 886 reos.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

