Un cabecilla de Los Lobos es hallado muertos dentro de la cárcel de Loja

Un recluso identificado como cabecilla del grupo criminal Los Lobos en la cárcel de Loja fue hallado muerto la mañana de este jueves 2 de octubre. Agentes penitenciarios encontraron su cuerpo suspendido dentro de una celda.

Se trata de Anthony Jordán Obando Quintero, de 26 años, quien cumplía una sentencia de tres años por asociación ilícita. Aunque su condena fue en 2024, había enfrentado otros procesos judiciales por tenencia y porte de armas, robo e ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. El sujeto nació en Esmeraldas el 29 de agosto de 1999 y residió también en Chillogallo, al sur de Quito.

Lea también: Tres reclusos de la cárcel de Loja son hallados muertos en un baño

Un día antes, la madrugada del 1 de octubre, se ejecutó un operativo en la prisión. La Policía halló un arma de fuego, una alimentadora y 35 municiones ocultas bajo el piso de una celda. Ese armamento pertenecía presuntamente a Obando.