Un cabecilla de Los Lobos es hallado muertos dentro de la cárcel de Loja

Un recluso identificado como cabecilla del grupo criminal <b>Los Lobos</b> en la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/carcel-loja-presos-muertos-MK9783817 target=_blank>cárcel de Loja</a></b> fue hallado muerto la mañana de este jueves 2 de octubre. Agentes penitenciarios encontraron su cuerpo <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/carcel-loja-reos-muertos-FE9006698 target=_blank></a></b>