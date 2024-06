Cinco hombres detenidos con armas y droga fueron liberados por un juez en Cotacachi, Imbabura

Cinco hombres capturados con armas y droga , en el sector Las Golondrinas del cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura, fueron liberados por un juez al no calificar la flagrancia de sus detenciones.

"Dichas autoridades no califican la fragancia indicada, porque se les ha tenido mucho tiempo detenidos, y por eso, es que no pueden no pueden dictaminar ninguna medida cautelar, peor dictar una prisión preventiva", dijo el general.

Lea también: 10 de los 14 detenidos en el operativo Jaguar son policías en servicio activo y pasivo

Con esa decisión, los detenidos quedaron en libertad. "El trabajo de Fuerzas Armadas no puede quedar en la impunidad. Repito, es un despliegue logístico, es un despliegue humano. Trabajamos todas las 24 horas del día para realizar las vigilancias y poder captar a los terroristas", expresó el oficial.

Pidió que en otras provincias se replique lo realizado en Esmeraldas, en donde los fiscales y jueces colaboran para combatir a los grupos delictivos.