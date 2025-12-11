El cadáver carbonizado de un hombre fue hallado en San José de Minas, en Quito

En la Policía Nacional se informó que la madrugada de este jueves 11 de noviembre de 2025 se localizó el cadáver de un hombre carbonizado en la calle García Moreno, del barrio San Francisco de la parroquia San José de Minas, norte del Distrito Metropolitano de Quito.

Los moradores alertaron la emergencia en el ECU 911. Se trataba de un hombre de 64 años, cuyo cuerpo estaba totalmente carbonizado. Al sitio acudieron los agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsiones y Secuestros (Dinased).

Las autoridades informaron que no existen cámaras de video-vigilancia en el lugar donde se realizó la inspección.

