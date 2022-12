Banda que supuestamente se dedicaba a falsificar dinero, desarticulada por la Policía

Una organización delictiva que supuestamente se dedicaba a la falsificación de dinero fue desarticulada por la Dirección Nacional de Investigaciones de la Policía Judicial, en coordinación con la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra la Propiedad -BAC.

Según los uniformados, los integrantes de la agrupación operaban en las ciudades de Quito, Guayaquil y Riobamba. En las investigaciones se estableció que la banda utilizaba como zona de seguridad, residencia y planificación a Riobamba en donde presuntamente había implementado una fábrica para producir dinero falso (dólares americanos en todas sus nominaciones).

Esta organización ilícita tenía roles y funciones para ingresar dinero falso en Riobamba, Quito y Guayaquil, siendo sus potenciales víctimas comerciantes y clientes en las zonas comerciales y financieras del país. También se dedicaban a los delitos de robo a personas en la modalidad de sacapintas, perfilando potenciales víctimas quienes retiraban altas sumas de dinero de las entidades financieras para luego hacerles un seguimiento para arrebatarles el dinero y luego escapar en vehículos y motocicletas.

Se ejecutaron ocho allanamientos y se hallaron evidencias: un vehículo, 11 teléfonos celulares, tres computadoras portátiles, seis impresoras, 400 dólares americanos, 45 dólares falsos, 25 artículos vinculantes.

Se detuvo a Carlos B., Walter S., Josué S., Pablo C., Álex S., Alisson C., Anahí C. Los aprehendidos y las evidencias fueron puestos a órdenes de las autoridades.

