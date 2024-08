Dos personas fueron asesinadas en una balacera en Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil

En la calzada quedó este hombre, que según testigos, estaba a pocos metros de una tienda de abastos cuando fue interceptado por dos sicarios a bordo de una moto.

El violento hecho ocurrió la mañana de ayer en las calles Costanera y alianza en Mapasingue Este, sector también conocido como 'Urdesingue' por su cercanía con Urdesa.

Producto del ataque, una mujer de la tercera edad que compraba en la tienda resultó herida, paramédicos acudieron a auxiliarla.

Quienes presenciaron el hecho indicaron los momentos de tensión que vivieron y aún nerviosos relataron lo ocurrido.

Revise: Más de 340 personas han sido víctimas de masacres en Ecuador en lo que va del 2024

"La situación hace que uno ya no puede confiar. Cuando pasa un motorizado, trato de no estar cerca. Así me han robado, me rompieron la mano con una pistola", expresó un ciudadano.

Familiares del fallecido llegaron a los pocos minutos, ya que según los testigos, vivía cerca del lugar. Agentes de la Dinased (dirección policial que investiga muertes) recabaron información del crimen, pero hasta el cierre de este reporte, la Policía no se pronunció.