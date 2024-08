Quito | Dos mujeres drogaron con escopolamina a una adulta mayor para robarle joyas y dinero

María, como llamaremos a una nueva víctima de la delincuencia en Quito, tiene 66 años. Salió de su casa para cambiar la pila de su reloj, sin imaginarse que le iba a costar más de USD 8 000.

Aún nerviosa, cuenta que dos mujeres se le acercaron para pedir información antes de entrar a la joyería y fue ahí cuando, al parecer, le dieron escopolamina.

"Antes de entrar, (una de ellas) me enseñó una moneda. Me dijo 'yo tengo unas libras esterlinas', me dio una tarjeta. Me sentí un poco mareada, la cabeza me dolía", contó María.

Aturdida por la droga, la víctima llevo a las mujeres a su casa. Una cámara de seguridad captó el momento en el que las tres ingresan al domicilio y, en cuestión de minutos, obtienen las libretas de ahorro para sacar dinero del banco.

"De un banco sacamos USD 1 800, de la cooperativa, USD 2 500 y de la otra libreta, USD 1 700"

No suficiente con eso, regresaron a la casa de la víctima, ahora para robar sus pertenencias. La víctima detalló que se llevaron joyas valoradas en cerca de USD 2 000.

